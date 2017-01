ACTUALIDAD

PIQUETE DE DON MUNDO

Así anda la justicia

Envían a juicio a un Capitán por encubrir un accidente, pero al culpable del accidente lo dejan andar libremente, la justicia es ciega, sorda y muda, de eso no hay ninguna duda, y muerde solo al “chuña”, y no tiene buena cuña; pasa el tiempo y gobernantes y todo sigue como antes, no hay derecho ni justicia, todo es comedia ficticia.

