ACTUALIDAD

Lunes 9, enero 2017 | 2:21 pm

Cristiano Ronaldo, elegido hoy en la gala 'The Best' de la FIFA como mejor jugador del mundo en 2016, indicó que "no tenía dudas" de que iba a recibir el galardón. En declaraciones a Real Madrid TV indicó que estaba "muy contento" por vivir "una noche inolvidable" a nivel personal, en la que también fue incluido en el mejor once del curso. "No tenía dudas. Algunos hicieron campaña contra mí tanto en el fútbol como fuera. Pero cuando lo mereces la gente lo reconoce y estaba confiado", dijo. Y en cuanto al hecho de que en las votaciones participaran los jugadores, comentó que …